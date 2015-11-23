СМИ: В Крыму перестали работать банкоматы

Об сообщает FlashCrimea.

В частности, в течение двух дней невозможно снять наличные деньги в Симферополе, Севастополе и Керчи. При попытке снять деньги банкоматы выдают сообщение об ошибке.

"Пресс-секретарь Российского национального коммерческого банка, владеющего 700 банкоматами в Крыму, Диана Скляренко не подтвердила, но и не опровергла эту информацию, отметив, что «ситуация меняется ежечасно», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор было выведено из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

В СБУ заявили, что совместно с МВД проверят, не заложены ли взрывные устройства под другие опоры ЛЭП в Херсонской области.