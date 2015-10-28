В Нью-Йорке собакам официально разрешили ходить в рестораны

Такое законопроект подписал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, пишет The Huffington Post.

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Отмечается, что несмотря на разрешение для всех ресторанов пускать на своих террасы и веранды владельцев с собаками, последнее слово в этом вопросе будет за каждым конкретным ресторатором.

Документ вступает в силу незамедлительно.

Как отмечает автор законопроекта, он принесет дополнительную прибыль владельцам общепита, которые смогут заработать на тех, кто раньше предпочитал оставаться дома радом с любимым песиком.

В свою очередь департамент здравоохранения Нью-Йорка выступал против законопроекта, называя описанные в документе разрешения "антисанитарными". Сторонники законопроекта, отвечали тем, что новые меры позволят увеличить доход ресторанов и предотвратить оставление собак в душных автомобилях.