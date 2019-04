Известные музыканты выпустили альбом For the Throne в честь финала "Игры престолов"

В работе над пластинкой приняли участие рэперы A$AP Rocky, The Weeknd, Трэвис Скотт и другие.

В честь финального сезона легендарной киносаги "Игра престолов" вышел специальный музыкальный альбом.

Читайте такжеНовую серию «Игры престолов» по ошибке «слили» в сеть

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лейбл Columbia Records. В альбом вошли 14 песен A$AP Rocky, Мэтта Беллами из Muse, The Weeknd, Трэвиса Скотта, Элли Голдинг, The National и других, посвященных сериалу «Игра престолов».

Послушать альбом также можно в Apple Music, SpotIfy и других сервисах.

Как сообщал УНИАН, ранее песню Jenny of Oldstones для "Игры престолов" представила группа Florence and the Machine. Кроме того, шоураннеры составили музыкальную подсказку о том, как закончится сериал.