В МИД России пообещали ответ на решение ЕС о введении "азовского пакета" санкций

По мнению российских дипломатов, внесение фамилий сотрудников пограничной службы ФСБ РФ в «санкционные списки ЕС поражает своим лицемерием и цинизмом».

В МИД России пообещали «не оставить без ответа» решение Евросоюза о введении санкций за атаку на украинские военные корабли в ноябре 2018 года.

Об этом говорится в сообщении МИД России, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

«Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС», - заявили в ведомстве.

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По мнению российских дипломатов, внесение фамилий сотрудников пограничной службы ФСБ РФ в «санкционные списки ЕС поражает своим лицемерием и цинизмом».

При этом атаку на украинские корабли в МИД России назвали «мужественным выполнением обязанности по защите государственной границы».

В то же время, российская сторона обосновала нападение на украинские военные корабли в нейтральных водах «опасным маневрированием, что создавало угрозу для нормального движения судов», а также тем, что украинские экипажи «категорически отказывались подчиниться требованиям российских пограничников».

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«Вызывает сожаление, что Европейский Союз фактически солидаризировался с киевской властью, которая перевернула ноябрьские события в Керченском проливе «с ног на голову». Не может не обращать на себя внимание и то, что это решение принято незадолго до президентских выборов в Украине», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 марта ЕС дополнил список санкций фамилиями восьми военнослужащих и пограничников, причастных к нападению в ноябре 2018 года на судна ВМС Украины и захвату в плен 24 украинцев.

Также Евросоюз до 15 сентября 2019 года продлил действие санкций, введенных в связи с нарушением суверенитета Украины. На сегодня в списке 170 человек и 44 компании.