ЕС ввел санкции против 8 россиян за захват украинских моряков

Имена этих россиян добавили в список лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.

Европейский союз официально ввел санкции против россиян за захват украинских моряков вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Как передает Радио Свобода, Брюссель 15 марта объявил о заморозке счетов и запрете на выдачу виз восьми российским чиновникам.

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Имена этих россиян добавили в список лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности Украины, действие которого одновременно продлили еще на шесть месяцев.

Таким образом санкционный список Европейского союза за нарушение территориальной целостности Украины сейчас состоит из 171 человека и 44 компаний.

По информации Радио Свобода, один из восьми российских чиновников, против которых введены ограничения, не занимает высокую должность. Наиболее влиятельные фигуранты – начальник «пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя» контр-адмирал Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Также в списке командиры двух кораблей, принимавших участие в захвате украинских моряков – Алексей Салаев и Андрей Шипицын, командир противолодочного корабля «Суздалец» Сергей Щербаков, и два руководителя служб пунктов управления ФСБ России Руслан Ромашкин и Алексей Шатохин.