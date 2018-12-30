цей матеріал доступний українською

Названы лучшие сериалы года

02:28, 30 декабря 2018
Мир
75 0
Список состоит из 20 сериалов / фото metacritic

На первом месте рейтинга оказался проект «Моя гениальная подруга», сценарий которого основан на одноименном произведении Элены Ферранте. Об этом сообщается на сайте портала.

Читайте такжеForbes составил рейтинг самых переоцененных актеров

Вторую строчку списка занял сериал «Барри», в котором рассказывается история неудачливого киллера.

Третье место занимает проект «Убивая Еву» об аналитике MI5 Еве Поластри.

В топ десять также вошли сериалы «Нарко: Мексика», «Телохранитель» и «Черная молния».

Список состоит из 20 сериалов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #лучшие сериалы