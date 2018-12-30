Названы лучшие сериалы года

На первом месте рейтинга оказался проект «Моя гениальная подруга», сценарий которого основан на одноименном произведении Элены Ферранте.

Metacritic составил список лучших сериалов 2018 года по версии зрителей. На первом месте рейтинга оказался проект «Моя гениальная подруга», сценарий которого основан на одноименном произведении Элены Ферранте. Об этом сообщается на сайте портала. Читайте такжеForbes составил рейтинг самых переоцененных актеров Вторую строчку списка занял сериал «Барри», в котором рассказывается история неудачливого киллера. Третье место занимает проект «Убивая Еву» об аналитике MI5 Еве Поластри. В топ десять также вошли сериалы «Нарко: Мексика», «Телохранитель» и «Черная молния». Список состоит из 20 сериалов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter