Кремль "официально врет" об отсутствии российских войск в Украине - псковский депутат

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам в Москве в рамках конференции "Война в Чечне: политические ошибки и военные преступления" заявил депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг.

"Российская Федерация официально лжет о том, что российские войска не принимают участия в боевых действиях на территории Украины. К сожалению, принимают. К большому сожалению, участвуют в войне, убивают сами и их убивают тоже. Количество жертв огромное, их точное число сегодня ни с украинской стороны, ни с российской стороны неизвестно. К сожалению, учитывая подпольность этой войны, долго еще не будет известно", - сказал он и добавил, что количество жертв только среди псковских десантников сегодня исчисляется в "трехзначных числах".

По его мнению, выход из сегодняшней ситуации - это немедленная остановка боевых действий, вывод российских войск из тех регионов Украины, где они присутствуют. Перевод украинских войск в режим контроля безопасности, а не в режим боевых действий. Кроме того, с обеих сторон совершены военные преступления, их необходимо расследовать. Без суда по итогам этой войны не обойтись, уверен российский депутат.

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"По итогам чеченской войны не было судов, поэтому до сих пор никто не знает, кто и кого убивал и кто за что отвечает. И есть искушение повторить это", - отметил он. Кроме того, Шлосберг добавил, что нынешняя ситуация на востоке Украины отличается от чеченской 20-летней давности тем, что "в Украине российская сторона отрицает сам факт ведения боевых действий своими войсками".

Российский депутат считает, что "решающее слово" в войне на Донбассе будет не за Украиной и Россией.

"Сейчас, как мне представляется, какою-то консолидированную позицию должен занять ЕС и мировое сообщество. Она должна быть, в первую очередь, антивоенной в равной степени по отношению к двум сторонам", - уверен Шлосберг.