Imagine Dragons презентовали новый хит
12:36, 23 февраля 2018
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За двое суток песня собрала 3,4 миллиона прослушиваний.
Imagine Dragons / REUTERS
Американские рокеры Imagine Dragons выпустили новую песню.
Композиция Next to Me стала первой студийной работой музыкантов после выхода альбома Evolve в конце прошлого года.
Видео: YouTube Imagine Dragons VEVO
За двое суток песня собрала 3,4 млн прослушиваний на Youtube.
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Как сообщал УНИАН, американская рок-группа Imagine Dragons впервые выступит в Украине.
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