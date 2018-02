Imagine Dragons презентовали новый хит

За двое суток песня собрала 3,4 миллиона прослушиваний.

Американские рокеры Imagine Dragons выпустили новую песню.

Композиция Next to Me стала первой студийной работой музыкантов после выхода альбома Evolve в конце прошлого года.

Видео: YouTube Imagine Dragons VEVO

За двое суток песня собрала 3,4 млн прослушиваний на Youtube.

Как сообщал УНИАН, американская рок-группа Imagine Dragons впервые выступит в Украине.