Imagine Dragons презентовали новый хит

12:36, 23 февраля 2018
Мир
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Imagine Dragons / REUTERS

Композиция Next to Me стала первой студийной работой музыкантов после выхода альбома Evolve в конце прошлого года.

Видео: YouTube Imagine Dragons VEVO

За двое суток песня собрала 3,4 млн прослушиваний на Youtube.

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Как сообщал УНИАН, американская рок-группа Imagine Dragons впервые выступит в Украине.

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Теги: #группа Imagine Dragons#новая песня Imagine Dragons#Imagine Dragons Next to Me