Imagine Dragons презентовали новый хит

12:36, 23 февраля 2018 Мир 218

За двое суток песня собрала 3,4 миллиона прослушиваний.

Американские рокеры Imagine Dragons выпустили новую песню. Композиция Next to Me стала первой студийной работой музыкантов после выхода альбома Evolve в конце прошлого года. Видео: YouTube Imagine Dragons VEVO За двое суток песня собрала 3,4 млн прослушиваний на Youtube. Читайте такжеНебывалый ажиотаж вокруг концерта Imagine Dragons в Киеве: в очереди за билетами - почти 50 тысяч человек Как сообщал УНИАН, американская рок-группа Imagine Dragons впервые выступит в Украине.

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