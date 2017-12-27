Американская рок-группа Imagine Dragons впервые выступит в Украине

В Украине в следующем году впервые выступят Imagine Dragons.

Концерт состоится 31 августа 2018 года на киевском НСК «Олимпийский». Kiev.vgorode.ua сообщает, что билеты появятся в продаже 9 января в 12:00.

Imagine Dragons - американская инди-рок группа, образованная в Лас-Вегасе в 2008 году. Название группы представляет собой анаграмму, значение которой знают лишь участники. В 2012 вышел дебютный альбом Night Visions.

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В 2015-м году свет увидел второй студийник «Smoke + Mirrors», а в 2017-м третий под названием «Evolve», который будет представлен на концерте в Киеве.