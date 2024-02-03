РФ не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

За 3 февраля на фронте в Украине произошло 45 боевых столкновений с российскими войсками, сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

Война в Украине 3 февраля - ситуация на фронте

По данным Генштаба, ситуация на основных направлениях фронта в Украине 3 февраля была следующая:

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на Купянском направлении ВСУ отразили две атаки россиян; россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов: Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области; под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов;

на Лиманском направлении ВСУ отразили пять атак врага; от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов;

на Бахмутском направлении ВСУ отразили 3 атаки; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов;

на Авдеевском направлении ВСУ отразили 23 атаки; россияне нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов;

на Марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки, где РФ при поддержке авиации 6 раз безуспешно пыталась улучшить тактическое положение; под артиллерийским и минометным огнем оказались пять населенных пунктов;

на Шахтерском направлении ВСУ отразили две атаки; РФ нанесла авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар и Урожайное; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов;

на Запорожском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов;

на Херсонском направлении РФ не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра; в течение суток россияне предприняли четыре безуспешные попытки штурма позиций ВСУ.

Как сообщал УНИАН, россияне увеличили количество штурмов на фронте.

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