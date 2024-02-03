Более 40 атак враг совершил на Авдеевском направлении.

За прошедшие сутки, 2 февраля, на фронте между Силами обороны и российскими захватчиками произошло 77 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

В то же время на Лиманском направлении враг совершил 5 безрезультатных атак в районе Тернов Донецкой области. На Бахмутском направлении россияне совершили две попытки штурмов вблизи Богдановки и Клещиевки Донецкой области, но успеха не имели.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области", - добавили в ведомстве.

На Марьинском направлении бои велись неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отбили 7 атак. Еще одну попытку штурма сдержали на Шахтерском направлении южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Кроме того, враг совершил три атаки районе Работиного и западнее Вербового на Запорожском направлении, но успеха не имел.

"На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий", - подытожили в Генштабе.

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Президент России Владимир Путин анонсировал проведение интеграции оккупированных территорий Украины в состав страны-агрессора в течение следующих шести лет. Это доказывает, что он не собирается идти на территориальные уступки.

Линия боевого столкновение на Бахмутском направлении очень динамичная и некоторые позиции переходят в течение суток из рук в руки. Самыми горячими точками на сегодня являются населенные пункты Богдановка, Ивановское и Клещиевка. Несмотря на заявления российских СМИ относительно захвата Богдановки, это не соответствует действительности.

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