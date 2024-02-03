Российская армия все еще остается достаточно мощной.

Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона заявил, что наступление российских войск на фронте не может длиться вечно. Сейчас оккупантам не хватает сил и средств, чтобы продвигаться дальше.

"Из того, что мы видим, противник не откажется вести боевые действия даже этой весной, поскольку продолжается формирование подразделений и подготовка резервов. Однако из того, что сказал Кирилл Буданов, конечно, наступление не может продолжаться вечно", - сказал он.

По словам начальника пресс-службы, для проведения наступления нужно привлечь большое количество личного состава, техники, ресурсов и денег.

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"На данный момент то, что они собрали здесь, недостаточно, чтобы продвигаться дальше. Мы сейчас используем наше техническое преимущество, нашу инновационность и нестандартный подход к ведению боевых действий", - отметил Евлаш.

Однако он предупредил, что захватчиков нельзя недооценивать. Несмотря на все недостатки, российская армия остается достаточно мощной.

"Конечно, врага нельзя недооценивать. Да, мы можем каким-то образом им насмехаться, но недооценивать не стоит. Все же это остается одна из мощных армий мира, которая имеет на вооружение мощные БПЛА в достаточно большом количестве, РЭБ, большие запасы техники, которая хранится еще на Дальнем Востоке России", - подытожил спикер.

Война в Украине - что происходит на фронте

В ОК "Юг" рассказали, что украинские военные ведут эффективную борьбу с оккупантами на южном направлении даже в условиях определенной нехватки боеприпасов. ВСУ продолжают уничтожать вражеские позиции и донимать оккупантов, в том числе на островах, где они пытаются разворачивать свои наблюдательные пункты.

С тем на Бахмутском направлении идут бои, некоторые позиции переходят в течение суток из рук в руки. Самыми горячими точками на сегодня являются населенные пункты Богдановка, Ивановское и Клещиевка.

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