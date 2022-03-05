Также российские войска потеряли 269 танков, 945 боевых бронированных машин, 105 артсистем, около 80 самолетов и вертолетов.

С начала войны потери оккупантов составляют более 10 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также среди потерь - 269 танков, 945 боевых бронированных машин, 105 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 19 средств ПВО, 39 самолетов (уточняется), 40 вертолет (уточняется).

409 единиц автомобильной техники, 2 легких скоростных катера, 60 цистерн с ГСМ, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Начаты десятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на Украинской земле вооружение и технику.

Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников но и обычные невооруженные люди, демонстрируя окупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологической поражения.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивает военные ресурсы вражеских войск в Украине заканчиваются, потом наступит логистический коллапс.

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