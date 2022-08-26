Российские военные пытались спрятать "тунгуску" среди деревьев, однако это им не помогло.

Защитники Харьковщины испепелили редкого российского "зверя" – зенитно-рэкетный комплекс "Тунгуска". Эта система больше не сможет осуществлять противовоздушную оборону подразделений оккупантов.

Соответствующее видео поражения вражеской техники опубликовал СтратКом ВСУ.

Как видно на видео, оккупанты пытались скрыть "тунгуску" среди деревьев, однако это им не помогло.

"Замечательное видео уничтожения российской тунгуски от группировки войск "Харьков", – говорится в сообщении СтратКома.

Напомним, ранее на Запорожье ВСУ уничтожили еще один "аналоговнет" российской армии. Речь идет о радиолокационном комплексе разведки и контроля стрельбы оккупантов "Зоопарк-1".

Еще раньше бойцы бригады Ивана Мазепы приземлили редкий российский БПЛА "Орлан-30". Данное устройство является модифицированной версией "Орлан-10" и прежде всего отличается большей операционной высотой, что дает возможность нести больше полезной нагрузки – до 8 кг.

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