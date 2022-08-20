Также были поражены четыре единицы автомобильной и бронированной техники.

В Запорожской области украинские защитники уничтожили еще один "аналоговнет" российской армии. Речь идет о радиолокационном комплексе разведки и контроля стрельбы оккупантов "Зоопарк-1".

Соответствующее видео поражения вражеский техники опубликовало ГУР МО Украины.

Отмечается, что точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, что позволяло корректировать огонь вражеской артиллерии.

Также были поражены четыре единицы автомобильной и бронированной техники.

Ранее бойцы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы приземлили редкий российский БПЛА "Орлан-30". Данное устройство является модифицированной версией "Орлан-10" и прежде всего отличается большей операционной высотой, что дает возможность нести больше полезной нагрузки – до 8 кг.

Также УНИАН рассказывал, как россияне опозорились вооруженным роботом-собакой с AliExpress. Робота выдали за новейшую разработку в которую якобы вложили несколько миллиардов рублей.

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