Это устройство является модифицированной версией основного разведывательного БПЛА оккупантов "Орлан-10" .

Охота на вражеские беспилотники продолжается. Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы записали на свой счет довольно редкий экземпляр – "Орлан-30".

Соответствующую информацию обнародовали в телеграмме Центра стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.

Данное устройство является модифицированной версией основного разведывательного БПЛА оккупантов "Орлан-10" и прежде всего отличается большей операционной высотой, что дает возможность нести больше полезной нагрузки – до 8 кг.

Также этот БПЛА можно использовать как лазерный целеуказательный дальномер. То есть он может подсвечивать цель лучом. Максимальная скорость полета "Орлан-30" достигает около 170 км/ч.

Напомним, накануне в Украину доставили первый комплекс беспилотников, закупленных в рамках программы "Армия дронов". 30 "птичек" уже отправились на передовую для усиления ВСУ.

Ранее УНИАН публиковал фоторепортаж как в Украине обучают бойцов "Армии дронов". Впоследствии эти ребята должны быть "глазами" военных на поле боя, точно наводя огонь ВСУ на вражеские цели.

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