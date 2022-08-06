Охота на вражеские беспилотники продолжается. Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы записали на свой счет довольно редкий экземпляр – "Орлан-30".
Соответствующую информацию обнародовали в телеграмме Центра стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.
Данное устройство является модифицированной версией основного разведывательного БПЛА оккупантов "Орлан-10" и прежде всего отличается большей операционной высотой, что дает возможность нести больше полезной нагрузки – до 8 кг.
Также этот БПЛА можно использовать как лазерный целеуказательный дальномер. То есть он может подсвечивать цель лучом. Максимальная скорость полета "Орлан-30" достигает около 170 км/ч.
Напомним, накануне в Украину доставили первый комплекс беспилотников, закупленных в рамках программы "Армия дронов". 30 "птичек" уже отправились на передовую для усиления ВСУ.
Ранее УНИАН публиковал фоторепортаж как в Украине обучают бойцов "Армии дронов". Впоследствии эти ребята должны быть "глазами" военных на поле боя, точно наводя огонь ВСУ на вражеские цели.