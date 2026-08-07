Жирная цель: в Крыму уничтожен российский комплекс за $15 млн (видео)

Для поражения наземных целей оккупантов разведчики задействовали многофункциональные морские платформы Magura.

Во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР Минобороны Украины уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1", стоимость которого составляет около 15 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Очередная добыча спецподразделения ГУР Минобороны Украины "Group 13" на территории временно оккупированного Крыма – операторы военной разведки сожгли российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран захватчиков", – говорится в сообщении.

По данным разведки, стоимость уничтоженного "Панциря" составляет около 15 миллионов долларов.

Сообщается, что для поражения наземных целей оккупантов в ходе операции, состоявшейся в начале августа, были использованы многофункциональные морские платформы Magura, являющиеся носителями FPV-дронов.

Другие удары по Крыму – последние новости

Как писал УНИАН, недавно операторы "Group 13" поразили в Крыму машину управления РЛС "Подлет" и радиолокационный опрашиватель "Пароль 4". Сообщалось, что для проведения операции, состоявшейся в июле, спецназовцы ГУР применили новейшие морские платформы Magura – носители FPV-дронов. Это позволило нанести успешные удары по наземным целям российской оккупационной армии на территории временно оккупированного полуострова. Командир "Group 13" с позывным "Тринадцатый" подчеркнул: теперь "Магуры" угрожают оккупантам и на суше.

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