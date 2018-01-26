Взорвала нацгвардейцев: журналист рассказал, на кого обменяли бойца 92-й бригады Савкова

Солдата Романа Савкова обменяли на Надежду Козлову, "героиню ДНР", осужденную за убийство двух украинских правоохранителей.

Ее российская пропаганда превозносит, называет "героиней", "политзаключенной", и ее постоянно включали на этом основании в списки на обмен, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, процесс над Козловой шел в открытом суде с участием многочисленных свидетелей ее действий, и прекрасно задокументирован.

Козлова - жительница города Часов Яр, на момент совершения преступления - убийства двух сотрудников правоохранительных органов - ей было 19 лет.

Журналист напомнил, что вечером 8 сентября 2014-го Козлова нашла в доме своего брата осколочную гранату Ф-1, сняла с нее чеку, и зажав гранату в руке, вышла на улицу. По словам многочисленных свидетелей и потерпевших, Козлова примерно в 22.00 вышла из дома. Выбежала на проезжую часть, и остановила ехавшего на мопеде несовершеннолетнего юношу. С криком "Поляжете тут вместе со мной!", Козлова показала юноше гранату с выдернутой чекой, села к нему на мопед и приказала ехать в киоск.

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"Когда приехали, Козлова стала стучать гранатой в окно киоска, требуя выдать пиво и сигареты. Продавщица испугалась и выбежала из киоска. На суде она сказала, что Козлова выглядела как психически больная", - рассказал Бутусов.

Известно, что юноша на мопеде успел уехать, а Козлова направилась к дому своего знакомого парня, и начала кричать у него под окнами. Парень рассказал, что она была пьяной, в истерическом состоянии, признавалась ему в любви, и сказала, что если он с ней не поговорит, то она себя подорвет гранатой.

Примерно в 24:00 на глазах парня, любви которого домогалась Козлова, на дороге остановилась "Нива", в ней были два военнослужащих Нацгвардии, они спрашивали у местных жителей дорогу.

"На их несчастье, давать пояснения подошла Козлова. Она сказала, что покажет все сама, и села к ним в машину. Они не заметили гранату в темноте. По данным судебной экспертизы, к тому времени Козлова удерживала гранату без чеки от 4-х до 6-ти часов непрерывно. Она села в машину, выронила гранату, произошел взрыв", - напомнил Бутусов.

Он добавил, что это явно не было покушением, поскольку граната Ф-1 дает тяжелые осколки с большой убойной силой, и взрывать ее в салоне машины никакой террорист бы не стал, это самоубийство.

"Граната взорвалась, оба нацгвардейца погибли, а Козлова получила множественные осколочные ранения - ей оторвало руку. Попав в женскую тюрьму, умудрилась там забеременеть и родить дочку", - рассказал журналист.

Напомним, из плена боевиков удалось вызволить Романа Савкова - серьезно больного диабетом бойца 92-й механизированной бригады. Он успел прослужить на контракте всего несколько месяцев.

20 июля 2017-го штурмовая группа наемников из состава 100-й бригады Республиканской гвардии "ДНР" атаковала опорный пункт ВСУ под Красногоровкой. В бою на опорнике погибло трое бойцов, Романа взяли в плен. Украинские военные уничтожили при этом пять наемников, включая командира роты.