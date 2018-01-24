Из плена боевиков на Донбассе освободили украинского военного

Из плена боевиков на оккупированном Донбассе освободили украинского военнослужащего Романа Савкова.

Как сообщила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, военного захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарств.

"Только что СБУ доложила президенту, об освобождении украинского заложника, военнослужащего Романа Савкова. Президент по телефону уже поздравил Романа на свободе. Роман еще в шоковом состоянии и не верит, что все правда. Его захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарств, было значительное ухудшение здоровья", - сообщила она.

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Геращенко напомнила, что Порошенко помиловал женщину для продолжения освобождения украинских заложников.

"На днях он помиловал одну злодейку, чтобы вытащить военного. В этот раз нам отдали именно Романа. Теперь он пройдет лечение в военном госпитале. А мы боремся за других", - добавила она.

Порошенко в Facebook отметил, что солдат из 92 бригады.

"Только что лично поздравил освобожденного из плена старшего солдата 92 бригады Романа Савкова, которого пленили под Красногоровкой", - отметил президент.

Как известно, ранее Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника.