Ситуация в зоне АТО стабилизируется: 15 вражеских обстрелов за сутки, среди украинских военных потерь нет

Российско-террористические бандформирования продолжают нарушать договоренности о неприменении оружия, впрочем, ситуация в районе проведения АТО, по сравнению с предыдущими сутками, улучшилась и постепенно стабилизируется. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ за минувшие сутки зафиксировала 230 взрывов на Донбассе

"За прошедшие сутки оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, при этом артиллерии или иного запрещенного Минскими соглашениями вооружения бандиты не применяли", - сказано в сообщении.

На приморском направлении противник вчера открывал огонь по нашим оборонительным укреплениям семь раз. В частности, вечером незаконные вооруженные формирования били по позициям украинских армейцев в районе Павлополя, Лебединского, Гнутово и Широкино из стрелкового оружия. Вблизи Водяного - из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, еще утром и днем враг применял против защитников Гнутово и Лебединского автоматические станковые гранатометы.

"Донецкое направление. Напомним, что вчера пророссийские бандформирования еще до рассвета открывали огонь по позициям сил АТО в районе Авдеевки, Опытного и Зайцево из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, кое-где - из вооружения БМП. Фактически на этих же участках линии боевого столкновения вражеские вооруженные провокации произошли уже после захода солнца", - добавили в штабе и объяснили, что сначала оккупанты открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским воинам, которые обороняют Авдеевку.

Впоследствии, применив БМП и стрелковое оружие, наемники обстреляли один из наших опорных пунктов вблизи Зайцево. Всего, на этом направлении в течение минувших суток противник нарушал режим прекращения огня 6 раз.

На луганском направлении вчера было спокойнее всего.

"Здесь подразделения российско-террористических войск нарушали "тишину" лишь дважды. В частности, еще днем под вражеским огнем из гранатометов и БМП оказались наши укрепления вблизи н.п. Кряковка. А поздно вечером боевики из стрелкового оружия разных калибров и подствольных гранатометов обстреляли одно из украинских подразделений, которое держит оборону неподалеку Станицы Луганской", - сообщили в пресс-центре.

В штабе подчеркнули, что ни один украинский воин вследствие вражеских обстрелов за прошедшие сутки не пострадал.