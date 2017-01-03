Цензура дала добро говорить правду: российское военное присутствие на Донбассе больше не скрывают - журналист

16:04, 03 января 2017
Война
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Российские боевики пишут, что с осени 2016 года им больше не запрещено упоминать о российском военном присутствии в Донецке и Луганске.

Российские "зеленые человечки" / REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский.

По его словам, ранее за такие признания строго спрашивали кураторы, а теперь цензура дала добро говорить правду.

При этом отметил Казанский, стали открыто писать о присутствии российских военных на Донбассе и некоторые подконтрольные Кремлю СМИ.

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"Армией республик руководят российские специалисты, за ключевыми направлениями в хозяйственной сфере приглядывают российские советники. По факту регион является российской территорией, хотя оформить это юридически сейчас нельзя, местные жители страстно желают, чтобы рано или поздно это все-таки произошло", - недавно написал прокремлевский сайт Украина.ру.

"Я знал, что однажды они перестанут это скрывать. Так же, как перестали скрывать участие своих войск в аннексии Крыма", - подчеркнул журналист.

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Теги: #Донбасс