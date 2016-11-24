Порошенко заявил, что Трамп в разговоре с ним поднял вопрос Донбасса и Крыма

16:50, 24 ноября 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с ним поднял вопрос российской агрессии на востоке Украины и аннексии Крыма.

Дональд Трамп / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время пресс-конференции в рамках 18-го саммита Украина - ЕС в Брюсселе.

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Он напомнил, что недавно имел разговор с Трампом. «Могу заверить вас, что вопрос российской агрессии, аннексии Крыма был поднят избранным президентом Трампом во время разговора со мной. Я не хотел бы вам раскрывать содержание первого разговора между президентом Украины и избранным президентом США, но у меня была возможность очень подробную информацию предоставить ему о ситуации на востоке моей страны и в Крыму», - сказал Порошенко.

По словам главы государства, Украина имеет «сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе США и в целом среди политиков США, как республиканцев, так и демократов».

«Поэтому мы не ожидаем каких-либо значимых изменений в этой поддержке обеих партий», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября глава Европейского совета Дональд Туск провел телефонный разговор с Трампом. Во время нее Туск подчеркнул необходимость поддержать Украину.

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