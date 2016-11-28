Под Мариуполем фиксируется активное перемещение автотранспорта и техники оккупантов – ИС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

Сообщается, что в течение суток зафиксировано перемещение около 30 единиц автотранспорта (в основном грузового), кроме того - 4 БМП-2, 2 МТ-ЛБ и 1 БТР-80 прошли в сторону Красноармейского.

2 танка тщательно замаскированы в посадках в районе на север от Безымянного.

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Как сообщал УНИАН, по данным Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня, боевики «ЛНР» снова сорвали процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

В частности, вечером 27 ноября наблюдателями украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксированы очередные обстрелы вооруженными формированиями ОРЛО участка разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.