Штаб: На Донетчине боевики более 20 раз применяли оружие, на Луганщине - тихо

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"У временно оккупированного Донецка боевики из стрелкового оружия вновь обстреляли наши позиции в районе Опытного и южнее Авдеевки. Под обстрел из такого же оружия попал и один из наших опорных пунктов возле Старогнатовки, что на Мариупольском направлении. Кроме того, неподалеку от Мариуполя боевики открыли огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям в Широкино. Украинские защитники вынуждены были открыть ответный огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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"Наши позиции в районе Зайцевого, Майорская и Ленинского, что севернее Горловки, бандиты обстреливали из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Восточнее, возле Луганского, кроме пулеметов, враг применил еще и автоматические станковые гранатометы. В сторону Троицкого, что на границе Донецкой и Луганской областей, противник совершил несколько выстрелов из запрещенного Минскими договоренностями танка. Российско-террористические войска не нарушали условия прекращения огня лишь на Луганщине", - отметили в штабе.