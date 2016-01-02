В зоне АТО неспокойно: за сутки боевики 42 раза обстреляли военных из разного оружия

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, вечером возле Мариуполя боевики НВФ прицельно обстреляли из стрелкового оружия наши позиции в районе Сартаны, а из крупнокалиберных пулеметов в Широкино.

Севернее Горловки захватчики стреляли в сторону украинских воинов, которые несут службу в районе Зайцево, из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. На этом же участке фронта бандиты обстреляли из гранатометов наши опорные пункты возле Новгородского, из крупнокалиберных пулеметов – у Артемова.

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Возле Светлодарска снова под огнем вражеских гранатометов и автоматического стрелкового оружия оказалось Луганское. Еще восточнее оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по позициям украинских воинов рядом с Троицким.

Не прекращаются обстрелы подразделений сил АТО у временно оккупированного Донецка. В частности, подконтрольные России бандформирования из стрелкового оружия и гранатометов бьют по Пескам, Опытному и южнее Авдеевки.

После полуночи боевики уже дважды применяли оружие против наших солдат. А с 18.00 вчерашнего дня таких случаев зафиксировано около 20.