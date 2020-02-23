Украина потерпела драматическое поражение в отборе на Евробаскет-2021

Украинская сборная уступила в домашней игре.

Сборная Украины уступила Венгрии в поединке группового этапа отбора на Евробаскет-2021.

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Подопечные Айнарса Багатскиса играли в Запорожье и потерпели поражение со счетом 60:62. Борьба шла до последних секунд, но именно венграм удалось совершить решающий бросок.

За четыре секунды до конца поединка сборная Украины сравняла счет, однако венгры успели бросить точный двухочковый в ответ.

Лучшим в составе украинской команды стал Вячеслав Бобров, в активе которого 12 очков, 9 подборов и 4 передачи.

Украина - Венгрия - 60:62 (14:10, 16:18, 18:19, 12:15)

Украина: Лукашов (4 + 7 передач), Близнюк (8 + 6 подборов), Крутоус, Павлов (3), Пустовой (10) - старт; Пустозвонов (2), Липовый (2 + 6 подборов), Бобров (12 + 9 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота), Петров, Зотов (5), Герун (12)

Украинцы после двух туров занимают второе место в группе F. В следующем матче команда Багатскиса сразится со Словенией на выезде 27 февраля. Из группы выйдут три лучшие сборные.

УНИАН ранее сообщал о том, что Украина начала отбор на Евробаскет-2021 с победы над Австрией.