Украина начала отбор на Евробаскет-2021 с победы над Австрией (видео)

Украинская сборная добилась успеха на выезде.

Сборная Украины обыграла Австрию в первом поединке группового этапа отбора на Евробаскет-2021.

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Подопечные Айнарса Багатскиса играли на выезде и праздновали победу со счетом 88:73.

Лучшим в составе украинской команды стал Александр Липовый, на счету которого 16 очков и 5 подборов.

Австрия - Украина - 73:88 (17:22, 22:22, 9:20, 25:24)

Украина: Лукашов (7 + 8 передач + 4 потери), Близнюк (11 + 7 подборов), Крутоус (7), Петров (2), Пустовой (7 + 7 подборов) - старт; Герун (13), Липовый (16 + 5 подборов), Пустозвонов (12), Бобров (11 + 4 потери), Зотов (2 + 4 передачи).

Поединок запомнился броском с сиреной от одного из австрийских игроков практически через всю площадку. Видео разместил официальный YouTube-канал FIBA.

Сборная Украины выступает в группе F вместе австрийцами, действующим чемпионом Европы Словенией, а также Венгрией.

Следующую игру украинцы проведут с венграми 23 февраля в Запорожье. Начало - в 18:00.

УНИАН ранее сообщал о том, что баскетболист сборной Украины сделал предложение девушке во время Матча звезд.