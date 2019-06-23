Украинец завоевал золото на чемпионате мира по баскетболу 3х3 (видео)

Вадиму Поддубченко не было равных в конкурсе данков.

Украинец Вадим Поддубченко одержал победу в конкурсе данков на чемпионате мира по баскетболу 3х3, который проходит в Нидерландах.

Поддубченко добыл золото соревнований благодаря дополнительной попытке в борьбе с поляком Петром Грабовски. Перед этим оба участника за три попытки набрали по 87 очков.

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Это уже третья победа для Украины в конкурсе данков на чемпионатах мира по баскетболу 3х3. Ранее лучшим дважды становился Дмитрий Кривенко (2016, 2018).

Стоит отметить, что сборные Украины уже завершили выступления на турнире. Девушки не вышли из группы, а мужская команда в плей-офф уступила Латвии.

Как сообщал УНИАН, в мае сборную Украины по баскетболу возглавил иностранный тренер.