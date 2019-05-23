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Сборную Украины по баскетболу возглавил иностранный тренер

17:52, 23 мая 2019
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Айнарс Багатскис ранее уже работал в Украине / фото: pbcastana.kz

Об этом сообщает "Планета баскетбол".

Кроме того, Багатскис возглавил команду "Киев-Баскет".

Оба контракта уже согласованы и подписаны, а официально о назначении тренера будет объявлено позже.

Багатскис хорошо известен украинским болельщикам. Латвийский тренер ранее работал в Украине с "Кривбассбаскетом" и "Будивельником", который дважды приводил к чемпионству (в сезонах 2012-2013 и 2013-2014).

Последним местом работы латыша был немецкий "Брозе". Также отметим, что со сборной Латвии Багатскису удалось дойти до четвертьфинала Евро-2017. 

Как сообщал УНИАН, ранее в отставку с поста главного тренера сборной Украины подал Евгений Мурзин. На посту главного тренера "Киев-Баскет" Багатскис также сменил Мурзина.

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Теги: #баскетбол#сборная Украины по баскетболу#Киев-Баскет#Айнарс Багатскис