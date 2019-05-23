Сборную Украины по баскетболу возглавил иностранный тренер

Айнарс Багатскис стал главным тренером сборной, а также клуба "Киев-Баскет".

Новым главным тренером сборной Украины по баскетболу стал латвийский специалист Айнарс Багатскис.

Об этом сообщает "Планета баскетбол".

Кроме того, Багатскис возглавил команду "Киев-Баскет".

Оба контракта уже согласованы и подписаны, а официально о назначении тренера будет объявлено позже.

Багатскис хорошо известен украинским болельщикам. Латвийский тренер ранее работал в Украине с "Кривбассбаскетом" и "Будивельником", который дважды приводил к чемпионству (в сезонах 2012-2013 и 2013-2014).

Последним местом работы латыша был немецкий "Брозе". Также отметим, что со сборной Латвии Багатскису удалось дойти до четвертьфинала Евро-2017.

Как сообщал УНИАН, ранее в отставку с поста главного тренера сборной Украины подал Евгений Мурзин. На посту главного тренера "Киев-Баскет" Багатскис также сменил Мурзина.