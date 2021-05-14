Журналисты пожаловались на действия судьи в ВСП на прошлой неделе.

Высший совет правосудия (ВСП) может отправить судью Печерского райсуда Киева Владимира Карабаня в почетную отставку. Раньше он помог дочери своей коллеги Анастасии Тарасюк избежать ответственности за пьяное вождение.

Об этом пишет Prosud.

Читайте такжеМедведчук студентом жестоко избил подростка, ему грозило два года тюрьмы – СМИОтмечается, что журналисты пожаловались на действия судьи в ВСП на прошлой неделе.

"Как выявили, в свежем расписании заседаний Высшего совета правосудия 27 мая стоит рассмотрение вопроса об отставке Владимира Карабаня. Итак, в очередной раз вместо того, чтобы наказать и уволить судью, члены ВСП могут отправить его в почетную отставку с немалыми выплатами", – пишет издание в Facebook.

В то же время журналисты предполагают, что сначала ВСП рассмотрит их жалобу, а затем возьмется за отставку Карабаня.

Что известно

В 2020 году судья Владимир Карабань закрыл административное дело о пьяном вождении дочери своей коллеги Кристины Константиновой Насти Тарасюк. Журналисты выяснили, что нарушительнице даже не пришлось приходить для этого в суд – она дала только письменные объяснения.

Сама Настя Тарасюк недавно опозорилась высказываниями о российском рэпере Басте и оккупации Крыма. После скандала в сети девушка сухо извинилась.

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Автор: Яна Ставская