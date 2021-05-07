Баста неоднократно гастролировал в оккупированном Крыму и входил в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности страны.

Дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой Анастасия высказалась об оккупации полуострова и приезде в столицу российского рэпера Басты, вызвав скандал в сети.

Читайте такжеПод Киевом восстановили "георгиевскую" стелу, но после скандала закрасили (фото)Видео девушки опубликовано в Telegram-канале Красный Губер. Авторы публикации утверждают, что блогерша учится в КНУ имени Тараса Шевченко на юридическом факультете, а ее мать работает судьей в столичном суде.

"Кстати, пока не пошла на пляж, хотела высказаться насчет новостных событий, связанных с одним из моих любимых исполнителей, который приехал в Киев. И я читаю в новостях, что ему доказывают, рассказывают, что Крым – наш, бегают, не дают человеку отдохнуть, блин, в заведениях каких-то. Какое-то наше быдло украинское ... угомонитесь, бл*ть. То, что он артист и выступал в Крыму, вообще ничего, бл*ть, не значит. Он (Крым – ред.) уже не наш. Смиритесь уже, бл*ть. Про*бали", – сказала она в ролике.

Анастасия заявила, что из-за этого в Украину никто из нормальных исполнителей не приезжает.

"Кого нам слушать? Наше украинское дер*мо слушать? Я не вывожу, у меня уши вянут от этого дер*ма. alyona alyona эту слушать? Кого слушать? У нас единицы... Дикари просто, нету слов", – ответила девушка.

Активист Михаил Жернаков в Facebook подтвердил со ссылкой на собственные источники, что девушка на видео – дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой.

Кристина Константинова во время Революции Достоинства позволяла в частности, проводить обыски у активистов Автомайдана.

Запрет на въезд в Украину рэперу Басте

В 2017 году Басте запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Россией Крыма. Запрет на въезд в Украину действовал три года.

31 августа 2020 года в Минкульт поступило письмо от СБУ о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко.

4 мая стало известно, что Баста, посещавший оккупированный Крым, приехал в Киев. По словам Стерненко, о возможном приезде Вакуленко была проинформирована Служба безопасности.

На 25 и 26 июня концерты Басты запланированы в Киеве в Stereo Plaza.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская