До этого девушка попала в скандал из-за заявления о Крыме и приезде в Киев рэпера Басты.

Дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой, которая опозорилась заявлением о Крыме и приезде российского рэпера Басты, останавливали пьяной за рулем, но она так и не ответила перед законом.

Читайте также"Ничего святого": в Киеве блогерши курили и задували свечи в церкви (видео)Об этом на свой странице в Facebook сообщила журналистка Евгения Моторевская, опубликовав скриншоты постановления суда.

По информации журналистки, девушку «с явными признаками алкогольного опьянения» остановили патрульные в 2020 году.

Тогда на нее составили административный протокол, но в суде, где работает ее мать с отчимом, соответствующее дело по этому инциденту закрыли.

«Дело попало в тот же суд, где ведут правосудие ее мама и отчим Виктор Кицюк. Коллега ее родителей, другой печально известный судья Карабань девушку наказывать не стал. Госпожа даже не удосужилась прийти в суд, лишь предоставила письменные объяснения. Указала, что на машине не ехала, а лишь грелась в ней, а перевозбуждена была – потому что поссорилась с парнем. Судье этих объяснений девушки хватило, чтобы закрыть дело», – отметила журналистка.

Скандальное заявление дочки Киевской судьи: подробности

В сети вспыхнул скандал из-за заявления дочери судьи Печерского райсуда Киева, которая высказалась об оккупации крымского полуострова и приезде в столицу рэпера Басты.

Девушка, в частности, усомнилась в принадлежности Крыма Украине.

Есть информация, что блогерша учится в КНУ имени Тараса Шевченко на юридическом факультете.

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Автор: Катерина Шварц