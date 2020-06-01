Благотворительный марафон "Ти не один": более 30 медучреждений получили помощь (фото, видео)

На телеканале «1+1» состоялся благотворительный марафон «Ти не один», по результатам которого удалось собрать более 2 миллионов гривен. На вырученные средства организаторы приобрели средства индивидуальной защиты для врачей, которые ежедневно спасают жизнь больным COVID-19.

Благотворительный марафон «Ти не один» длился на канале «1+1» в течение недели, с 3 по 8 мая включительно. Он стартовал с онлайн-концерта с участием звезд украинского шоу-бизнеса, которые пели из своих домов для зрителей. Провели марафон Лидия Таран, Маричка Падалко, Юра Горбунов и Катя Осадчая, Дмитрий Комаров и ведущие «Сніданку з 1+1».

Финальная сумма собранных средств составила 2 011 210 гривен. Среди которых общая сумма взноса от телеканала 1+1 и партнеров - 1 246 143 гривен; средства, собранные от смс-сообщений абонентов Киевстар, Vodafone и Lifecell - 622 360 грн; платформа Украинская Биржа Благотворительности – 142 707 грн.

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Процесс закупки средств защиты украинских медиков организаторы начали сразу после завершения марафона — приобрели 3,4 тыс. защитных костюмов, каждый из которых имеет соответствующий сертификат европейского образца. На остальные вырученные средства приобрели специальные медицинские перчатки с высокими манжетами – 16 тысяч пар, медицинские маски FFP2 – 10 000 штук, медицинские защитные комбинезоны многократного использования - 450 штук. Это то, в чем больше всего нуждаются медики. Все средства имеют высокое качество и сертификаты европейского образца.

Украинская Биржа Благотворительности совместно с общественной платформой РазомUA и БО Международный фонд социальной справедливости организовали приобретение и передачу средств индивидуальной защиты для медицинских работников в опорные больницы нашей страны, которые сейчас нуждаются в помощи. По результатам марафона помощь получили более тридцати медицинских учреждений Украины, среди которых:

Кременчугская центральная районная больница;

Ивано-Франковский областной кардиодиспансер;

Центральная Городская Больница Ривненского городского совета;

Сарненская Центральная Районная Больница;

Областной центр онкологии (г. Харьков)

Хмельницкая городская детская больница Хмельницкого городского совета;

«Киевская городская клиническая больница №4»;

«Городская больница №3» (г. Николаев);

«Киевская областная детская больница» (г. Боярка);

Кировоградская областная больница;

Закарпатская областная клиническая больница имени А.Новака;

Львовская детская инфекционная больница;

Черкасская областная больница;

Тернопольская городская детская коммунальная больница;

Волынская областная больница;

Прилуцкая центральная районная больница;

Волынская областная клиническая больница;

Кременчугская третья городская больница (Больница интенсивного лечения «Кременчугская»);

Городская клиническая больница № 1 (г. Ивано-Франковск)

Киевская областная детская больница;

Кировоградская областная больница;

Хотинская районная больница (Черновицкая область)

Областной клинический фтизиопульмонологический лечебно-диагностический центр (Закарпатская область)

Смелянская городская больница (Черкасская область)

Киевская областная детская больница №2;

Овруцкая городская больница (Житомирская область)

Николаевская городская больница №1;

Запорожская областная инфекционная больница;

Куликовская станция скорой помощи

Хмельницкая городская детская больница;

Сарненская центральная районная больница (Ривненская область);

Фтизиопульмонологический медицинский центр (г. Херсон)

Областной центр онкологии (Киев);

Ивано-Франковский областной клинической Кардиологический Центр

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Тернополя;

Центральная городская клиническая больница (Ужгород)

Центральная городская больница (г. Ривне)

Черниговская городская больница №1.

К участию в благотворительности привлечены более 600 волонтеров по всей стране, среди которых и ведущий утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Руслан Сеничкин. Он вместе с волонтерами помог загрузить и передать первую партию защитных костюмов в Киевскую клиническую больницу №4, которая принимает наибольшее количество пациентов с диагнозом CОVID-19 в столице.

Несмотря на то, что цель благотворительного марафона собранных средств в 2 миллиона гривен достигнута, по многочисленным просьбам неравнодушных людей организаторы решили продолжить благотворительный сбор. Поэтому есть возможность собрать еще больше средств на поддержку наших врачей. На сайте Украинской Биржи Благотворительности по ссылке https://ubb.org.ua/uk/project/6050/# каждый может сделать благотворительный взнос на любую сумму и защитить медиков.

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