«Артист» Мишеля Азанавичуса получил шесть премий «Сезар»

Фильм «Артист» режиссера Мишеля Азанавичуса, имеющий 10 номинаций на «Оскар», получил главную кинопремию Франции «Сезар» (главной кинематографической награды Франции) за лучший фильм года, сообщает Газета.Ru.

Фильм победил еще в пяти номинациях: «лучшая режиссерская работа», «лучшая женская роль», которую исполнила Беренис БЕЖО, «лучшая операторская работа», «лучшие декорации» и «лучшая оригинальная музыка».

«Все фильмы, которые я видел, великолепные, мне действительно повезло, что выбрали меня», – сказал М.АЗАНАВИЧУС во время вручения премии за режиссуру.

В ночь на субботу, 25 февраля, в Париже состоялась 37-я церемония вручения премии «Сезар».