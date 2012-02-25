Как использовать ГТС, когда не будет российского газа?

Украина, в случае отказа России использовать украинскую газотранспортную систему, сможет использовать ГТС для транзита среднеазиатского и азербайджанского газа в страны Европы.

Об этом в комментарии УНИАН заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

«В случае отказа России использовать украинскую ГТС для прокачки своего газа, наша труба фактически освободится для транспортировки в Европу среднеазиатского и азербайджанского газа. Над этими проектами можно работать. Также по ней мы сможем со временем экспортировать газ, добытый в Украине», - заявил В.ЛУКЬЯНЕНКО.

«До сих пор в России рассказывали, что мы не можем пропустить среднеазиатский газ, поскольку труба полностью загружена их газом. Если вы переводите газ на другие потоки, тогда давайте нам возможность качать среднеазиатский», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

При этом он отметил, что позиция премьер-министра Украины по поводу того, что Украине нужна новая справедливая цена на газ, а не скидка, остается неизменной.

«Позиция премьер-министра Николай АЗАРОВА - нам скидка не нужна, нам нужна честная цена», - отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ 22 февраля заявил, что после реализации запланированных «Газпромом» газотранспортных проектов «Южный поток» и «Северный поток» транзитное значение Украины для экспорта российского газа будет равно нулю.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в «Газпроме» сообщали, что Украине предложена скидка на цену газа в размере 10% при условии увеличения объемов закупки газа.