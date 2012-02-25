Киевский университет - первый в рейтинге научной эффективности

Киевский национальный университет им. Т.Шевченко возглавил рейтинг межотраслевой научно-исследовательской эффективности высших учебных заведений, который проводился в рамках совместного проекта Международной академии наук и высшего образования Великобритании (МАНВО) и Всеукраинского академического союза.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила менеджер регионального формата проекта МАНВО на постсоветском пространстве Ирина ЛЕВИЦКАЯ.

"Рейтинг по количеству представленных научных работ возглавил Бакинский университет, однако рейтинг по качеству этих работ возглавил Киевский национальный университет им. Шевченко", - сказала И.ЛЕВИЦКАЯ.

По ее словам, второе место в рейтинге межотраслевой научно-исследовательской эффективности высших учебных заведений занял Бакинский национальный университет, а третье — еще один украинский вуз — Донецкий национальный университет экономики и торговли.

И.ЛЕВИЦКАЯ отметила, что в проекте принимали участие высшие учебные заведения всех стран СНГ, а также Латвии, Литвы, Польши и Нигерии.

"Национальный рейтинг вузов возглавляют Киевский национальный университет, Донецкий национальный университет экономики и торговли и Национальный горный университет (Днепропетровск)", - уточнила эксперт.

В свою очередь президент Всеукраинского академического союза Борис ЖИТНИГОР отметил, что проект преследовал цель изучить научную активность ученых постсоветских государств. "В 2012 году мы планируем интегрировать нашу часть проекта с аналогичными сегментами европейского и других континентов. Проект носит планетарный характер. Его организаторы преследуют цель создать постоянно действующую систему, которая могла бы позволить ученым, невзирая на состязательный характер проекта, активно, ярко раскрывать научный потенциал, предоставляя возможность ученым из разных стран знакомиться с работами друг друга", - пояснил он.

Руководитель регионального формата проекта МАНВО на постсоветском пространстве Виктория ПЛЕХАНОВА отметила, что состязание научных работ и учебных заведений осуществляется в интерактивной форме. "Качество представляемых научных работ оценивается по 10-балльной шкале как самими участниками, так и экспертами", - сообщила В.ПЛЕХАНОВА.

По итогам проведения первенства по научной аналитике победителям вручаются дипломы, награды и денежные вознаграждения Международной академии наук и высшего образования.

Организаторы проекта вручили свои награды авторам лучших научных работ - Сергею ЛАЗАРЕВУ, Татьяне САТАЕВОЙ, Владимиру ЧЕРНЯКУ и Владимиру БУГРОВУ.