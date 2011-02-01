На взятке погорел заместитель начальника Львовской таможни

Сегодня во время мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов взяточничества и злоупотребления властью и служебным положением в рядах Государственной таможенной службы Украины, сотрудники СБУ задержали заместителя начальника Львовской региональной таможни во время получения взятки в размере 7 тыс. американских долларов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ во Львовской области.

Указанное „вознаграждение” должностное лицо требовало и получило от частного предпринимателя за содействие в оформлении импортированных товаров по заниженной таможенной стоимости. Кроме этого, при содействии подразделения внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины, сотрудники СБУ раскрыли противоправный механизм взимания взяток с подчиненных руководителей таможенных постов Львовской области.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.