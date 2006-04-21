Партия регионов претендует на пост председателя ВР

Партия регионов претендует на посты премьер-министра, спикера Верховной Рады, руководителей экономических министерств и комитетов парламента.

Об этом в пятницу в Москве заявил член политсовета Партии регионов Евгений Кушнарев, сообщают "РИА Новости".

"Принципиальным для нас является то, что мы выдвигаем кандидатуру премьер-министра, и это кандидатура Виктора Януковича, мы претендуем на пост главы Верховной Рады, нам нужны министерства, которые определяют экономическую политику и наполнение бюджета, а также соответствующие комитеты в Верховной Раде", - сказал он.

Кушнарев отметил, что Партия регионов "готова взять на себя ответственность за положение дел в стране".

Говоря о возможности создания "оранжевой коалиции" Кушнарев отметил, что в случае объединения блока Юлии Тимошенко, блока "Наша Украина" и Соцпартии, Партия регионов объявит себя оппозиционной.

В то же время она готова начать формирование правительства. Ключевые позиции партии не изменились.

"Мы выступаем за отказ от вступления в НАТО, восстановление добрососедских отношений с Россией, возобновление переговоров по ЕЭП, предоставление статуса второго государственного языка русскому языку и за федеративное устройство Украины", - заявил Кушнарев.

При этом он заметил, что по некоторым позициям они полностью расходятся с оранжевыми, но сходятся с социалистами.

Кушнарев добавил, что официальные переговоры Партия регионов будет вести только после публикации списков депутатов пятого созыва и завершения всех судебных разбирательств.

Он высказался против ревизии проходящей в Украине конституционной реформы, которая предполагает создание парламентско-президентской республики.

Более того, по его мнению, "надо завершить трансформацию в парламентскую республику и в перспективе выбирать президента парламентом".

По официальным результатам парламентских выборов в Украине, Партия регионов получила 186 мест, БЮТ - 129, "Наша Украина" - 81, Соцпартия - 33 и Компартия - 21 место в Верховной Раде.