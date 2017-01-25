Бойцы АТО стали супергероями комиксов (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Комикс о железоруких негодяях и отважных украинцев выходит небольшим тиражом, его пока не рекомендуют читать на оккупированных территориях.

Придумали, нарисовали и выдали комикс волонтеры, деньги от продажи отправляют на нужды бойцов АТО.