Бойцы АТО стали супергероями комиксов (видео)
22:42, 25 января 2017Общество
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"Защитники страны" - новые супергерои, которые должны помочь подросткам понять о необходимости защищать свою территорию.
Деньги от продажи отправляют на нужды бойцов АТО / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Комикс о железоруких негодяях и отважных украинцев выходит небольшим тиражом, его пока не рекомендуют читать на оккупированных территориях.
Придумали, нарисовали и выдали комикс волонтеры, деньги от продажи отправляют на нужды бойцов АТО.
Бойцы АТО стали супергероями комиксов
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