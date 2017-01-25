Украинские "морпехи" под Мариуполем заняли новые позиции, еще пару шагов и они освободят село – волонтеры

Об этом говорится в сообщении волонтерского проекта «Вернись живым» в Facebook.

«В районе Мариуполя наша доблестная морская пехота заняла новую лесополосу. Теперь россиянам нет как приходить в гости. Еще пару шагов и ВСУ освободят село, которое враг занял в прошлом году», – говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Светлодарской дуге пехота ВСУ "сделала шаг вперед" - волонтер

«Видите, военные работают – тихонько, но уверенно», – отмечают волонтеры.

Как ранее сообщал волонтер Юрий Мисягин, украинские военные продвинулись вперед в районе Дебальцево.