В "ЛНР" заявили, что завтра ожидают от Киева передачи 15 человек в одностороннем порядке

В «ЛНР» заявили, что завтра, 29 декабря, Киев передаст ОРДЛО 15 человек в одностороннем порядке. Об этом сказала руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР» Ольга Кобцева, пишут РИА Новости.

«Завтра в районе Майорская Донецкой области с 14.00 до 15.00 по киевскому времени Украина в одностороннем порядке передает 15 человек», — сказала она.

Отмечается, что пятеро из этих людей отдадут «ЛНР» и десять - «ДНР».

Кроме того, как пишет «Громадське» со ссылкой на свои источники, в СБУ также подтвердили передачу людей.

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Однако, по словам советника главы СБУ Юрия Тандита, СБУ никогда не анонсирует передачу.

Ранее сообщалось, что Украина отдаст в одностороннем порядке 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена военнопленными. Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак.

"Поверьте, мы же не просто так сказали, что готовы отдать один к трем. Мы готовы все сделать, чтобы забрать наших ребят. Еще раз скажу - непростая цифра, - мы сейчас отдадим в одностороннем порядке 15 тех людей, которые уже получили приговоры в судах. Просто отдадим, чтобы сдвинуть с места этот процесс", - сказал Грицак.

Он напомнил, что сейчас в плену находится 109 граждан Украины и необходимо сделать все возможное для их освобождения.