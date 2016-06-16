Савченко готова снова попасть в плен, если за нее освободят всех заложников

По ее словам, она готова снова попасть в плен, передает "Украинская правда".

"И если бы мне сейчас сказали: "Надя, ты опять идешь к нам в плен, но мы отдаем всех твоих", я бы уже была там. И я хочу, чтобы они сделали это так же", - рассказала Савченко.

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Она убеждена, что Захарченко и Плотницкий не могут что-то самостоятельно решать. "Не могут. Потому что они так же пленные, они так же заложники Кремля. Я просто хочу, чтобы у них проснулась смелость. Я хочу, чтобы они дошли до того, что они что-то могут, а не только быть марионетками", - заявила нардеп.

Ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко предложила провести прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".