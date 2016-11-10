Савченко в суде рассказала подробности захвата в плен, назвав главаря "ЛНР" своим похитителем

Как передает корреспондент УНИАН, во время показаний в судебном заседании Савченко в подробностях рассказала детали своего пленения под Стукаловой Балкой и до момента ее вывоза на территорию РФ.

По словам Савченко, первым ее допрашивал Плотницкий, а потом они общались еще несколько раз до момента ее передачи сотрудникам ФСБ на территории Луганской области для дальнейшей переправки на территорию РФ.

Савченко отметила, что передача произошла на одной из шахт в Луганской области в районе Изварино, после чего, сменив шесть автомобилей, в течение шести часов ее транспортировали в РФ.

«Против меня было спланировано похищение. Плотницкий и подобные ему докладывали ФСБ, что у нас есть такие-то, такие-то и подходят ли они им. Он просто отчитывался и выполнял приказы, которые ему давали из России», – сказала она.

Савченко также отметила, что во время одного из разговоров Плотницкий сказал ей: «Твоя жизнь здесь ничего не стоит, поэтому я тебя отдаю, там ты будешь жить; вот увидишь, мы еще будем воевать на румынской границе».

В контексте этого Савченко отметила, что Плотницкий прекрасно знал, что российские журналисты из ВГТРК погибли тогда, когда она уже находилась в плену.

Следующее судебное заседание состоится 16 ноября в 9.30. На нем планируется заслушать показания матери Савченко.

Всего на данный момент в деле фигурирует 17 свидетелей со стороны обвинения.

Читайте такжеСавченко говорит, что во время поездки на оккупированный Донбасс "отслеживала пути доставки контрабанды"

Как сообщал УНИАН, 31 августа Подольский райсуд Киева разрешил проведение заочного рассмотрения дела против главаря «ЛНР» Плотницкого.

Он обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса.

17 июня 2014 года по преступному приказу Плотницкого боевики возглавляемого им незаконного вооруженного формирования «батальон «Заря» совершили вооруженное нападение на военнослужащих 24-го батальона территориальной обороны «Айдар» Вооруженных сил Украины и захватили в плен старшего лейтенанта ВСУ Надежду Савченко. 23 июня Савченко незаконно была переправлена через государственную границу Украины на территорию РФ.