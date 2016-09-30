Суд над главарем "ЛНР" Плотницким в Киеве будет длиться около полугода - прокурор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам государственный обвинитель по делу Плотницкого, прокурор Евгений Дудка перед началом заседания Подольского районного суда Киева, который сегодня должен рассматривать дело в отношении главаря «ЛНР».

Прокурор отметил, что обратится в суд с ходатайством о допросе 17 свидетелей. В основном это военные, которые были свидетелями похищения Надежды Савченко и совершения Плотницким терактов.

“Запланирован допрос 17 свидетелей, допрос потерпевших, исследование доказательств, после чего суд будет принимать решение. Свидетели уже были допрошены следователями во время досудебного расследования. Это преимущественно военные. Если свидетели будут являться на каждое судебное заседание, процесс пройдет быстро, где-то за полгода”, - сказал прокурор.

Сейчас начало судебного заседания задерживается из-за опоздания адвоката Плотницкого.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа Подольский райсуд Киева разрешил проведение заочного рассмотрения дела в отношении главаря «ЛНР» Плотницкого.

Плотницкий обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса.

17 июня 2014 года по преступному приказу Плотницкого боевики возглавляемого им незаконного вооруженного формирования "батальон "Заря" совершили вооруженное нападение на военнослужащих 24-го батальона территориальной обороны "Айдар" Вооруженных сил Украины и захватили в плен старшего лейтенанта ВСУ Надежду Савченко. 23 июня Савченко незаконно была переправлена через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации.