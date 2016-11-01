В Киеве тысячи педагогов пикетировали Раду и Кабмин из-за тарифов и уровня зарплат (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, выступающие со сцены объявили, что сейчас возле здания Кабинета министров проходит встреча инициативной группы из числа педагогов и руководства Киевской организации профсоюзов сотрудников образования и науки с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

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Также участники акции, обращаясь к народных депутатов, отметили, что их сегодняшняя акция - это предупредительный “первый звонок”, следующим, в случае непринятия соответствующих мер, будет “последний звонок”, который выльется в общеукраинскую забастовку ученых и студентов.

Как сообщал УНИАН, сегодня почти 3 тыс. столичных педагогов протестовали возле Кабинета министров против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и выступали за повышение зарплат педагогам. Кроме того, они требовали от премьер-министра Украины Владимира Гройсмана встрече с инициативной группой участников акции.

Впоследствии митингующие направились к зданию Верховной Рады, где также намеревались объявить свои требования.