К Раде на митинг протеста направляется колонна из нескольких тысяч педагогов

14:18, 01 ноября 2016
Политика
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В Киеве частично заблокировано движение транспорта по улице Грушевского, по которой к парламенту направляются педагоги на митинг против повышения тарифов и за повышение зарплат педагогам.

В Совет направляются педагоги / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, колонна из нескольких тысяч педагогов движется как по улице Грушевского, так и по аллее городского парка.

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Начало акции запланировано на 14.00.

Ранее УНИАН сообщал, что митингующие чернобыльцы прошли через ограждения и продолжают акцию на ступенях центрального входа Верховной Рады Украины.

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