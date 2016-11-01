К Раде на митинг протеста направляется колонна из нескольких тысяч педагогов

Как передает корреспондент УНИАН, колонна из нескольких тысяч педагогов движется как по улице Грушевского, так и по аллее городского парка.

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Начало акции запланировано на 14.00.

Ранее УНИАН сообщал, что митингующие чернобыльцы прошли через ограждения и продолжают акцию на ступенях центрального входа Верховной Рады Украины.