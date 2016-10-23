Во Львове стартовали международные гонки роботов (фоторепортаж)

Как сообщает пресс-служба Национального университета “Львовская политехника”, гонки роботов-автомобилей проводятся в Львовской политехнике ежегодно для того, чтобы активизировать научно-техническое творчество студентов.

В университете считают, что проектирование и изготовление роботов, а также соревнования по этому виду технического спорта – эффективная форма обучения и практики молодежи. Ведь это требует знаний и навыков по разным дисциплинам — математики, программирования, электроники, механики и фотоники.

Корреспондент УНИАН стал свидетелем этого интересного события.