Во Львове стартовали международные гонки роботов (фоторепортаж)
14:29, 23 октября 2016Общество
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Во Львове открылись международные соревнования по гонкам автономных роботов за кубок Национального университета “Львовская политехника”.
Во Львове стартовали международные соревнования по гонкам автономных роботов / УНИАН
Как сообщает пресс-служба Национального университета “Львовская политехника”, гонки роботов-автомобилей проводятся в Львовской политехнике ежегодно для того, чтобы активизировать научно-техническое творчество студентов.
В университете считают, что проектирование и изготовление роботов, а также соревнования по этому виду технического спорта – эффективная форма обучения и практики молодежи. Ведь это требует знаний и навыков по разным дисциплинам — математики, программирования, электроники, механики и фотоники.
Корреспондент УНИАН стал свидетелем этого интересного события.
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