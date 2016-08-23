В Одессе в связи с концертом Океана Ельзи работу транспорта продлят до 2 часов ночи

В связи с празднованием 25-й годовщины Независимости Украины и концертом группы "Океан Ельзи" в ночь на 25 августа будет продлена работа городского общественного транспорта до 02:00.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, ночью будут работать троллейбусы №7,8,9, трамваи № 5,28, а также маршрутные такси №№ 137, 145, 146, 149, 150, 175, 185, 190, 201, 220, 210, 221, 242. Как сообщал УНИАН, киевское метро из-за концерта "Океана Эльзы" 18 июня продлевало работу на 2 часа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter