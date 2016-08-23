Порошенко вручил награды выдающимся украинцам

Церемония награждения состоялась в Мариинском дворце.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, среди награжденных - писатель Олег Чорногуз, оперный певец Анатолий Кочерга, заместитель председателя Тернопольской областной организации Всеукраинского общества политзаключенных и репрессированных Игорь Олещук, председатель общественной организации "Общество воинов - участников, ветеранов АТО на востоке Украина" Андрей Марчук.

Также государственные награды получили актриса театра и кино, общественный деятель Раиса Недашковская и министр финансов в 2014-2016 годах Наталья Яресько.

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Как отмечается в сообщении, на церемонии награждения присутствовали представители различных сфер и отраслей: образования и промышленности, науки и культуры, транспорта, искусства и сельского хозяйства, медики, общественные деятели, учителя, журналисты, работники коммунальной сферы со всех областей Украины и города Киева.

«Вас объединяет то, что вы - лучшие из лучших, самые достойные, патриотичные. Своим трудом творите государство - новую Украину. Вы заслуживаете уважение и почет своих соотечественников, всего общества», - обратился глава государства к награжденным. Президент поблагодарил за добросовестный труд, профессионализм, творчество, преданность государству и народу и пожелал творческих успехов, новых свершений и достижений на благо Родины.