Двух жителей Волыни осудили за переправку женщин в Польшу для сексуальной эксплуатации

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, двое волынян в сговоре с двумя гражданами Польши, относительно которых польской стороной ведется уголовное преследование, в период с февраля 2009 года по февраль 2011 года завербовали и передали в Польшу для сексуальной эксплуатации 9 женщин.

Как отмечается в сообщении, злоумышленники искали молодых женщин привлекательной внешности, которые находились в материальной нужде, и, обещая работу и хорошие заработки за границей, перевозили их в Польшу. Там они передавали их своим соучастникам – владельцам ночных клубов. Поляки под предлогом необходимости регистрации отбирали у женщин паспорта и заставляли заниматься проституцией.

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Вчера, 21 июля, Луцкий горрайонный суд признал обоих волынян виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Организатору группировки назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Его сообщницу приговорили к 5 годам лишения свободы с установлением 3-летнего испытательного срока.